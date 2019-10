VIDEO Elezioni regionali, presentata Bianconi per l'Umbria: "Una lista di uomini liberi"

Presentata la lista Bianconi per l'Umbria a sostegna della candidatura dell'ex presidente di Federalberghi. "Venti persone libere che hanno scelto di metterci la faccia" ha sottolineato il candidato presidente, "la vera novità" ha aggiunto il capolista Andrea Fora che, dopo aver lanciato la sua candidatura, ha scelto di lavorare a fianco di Bianconi ìn un progetto condiviso.

Candidatura che, ha ricordato Bianconi, ha accettato dopo due giorni di digiunno e insonnia, dopo un ripensamento a una iniziale convinzione di non raccogliere l'invito ricevuto da Pd e CInque Stelle. "Mi sono svegliato alle 4.30 di domenica (nel pomeriggio poi l'ufficializzazione, ndr) e ho pensato che mi sarei trovato davanti un'amministrazione creata con le logiche della vecchia politica e non avrei potuto sopportare l'idea di non essermi messo a disposizione per cambiare le cose". E sul sondaggio YouTrend che lo dava a 4 punti dalla Tesei commenta: "Se quei dati fossero veri, allora alla fine vinciamo noi visto che stiamo partendo adesso.