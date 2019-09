VIDEO Elezioni regionali, Umbria civica: "Prima il programma, poi i nomi. Fora non è all'ordine del giorno"

La candidatura di Fora non è all'ordine del giorno, dice Federico Santi de L'Altra Umbria. Prima il programma. Ma se la sua candidatura è vista come improbabile soprattutto in queste modalità, la porta non è chiusa, purché si rimanga in contesto di confronto e di partecipazione. Senza imposizioni.

Le diverse anime della coalizione sono al lavoro e come un unico soggetto, sottolinea Gianfranco Mascia (Europa Verde), si muoverà da subito fino ai prossimi giorni, cruciali per l'appuntamento elettorali.