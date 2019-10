"Non saremo opposizione, ma proposizione" dice Vincenzo Bianconi, il candidato del Patto civico, facendo gli auguri a Donatella Tesei per il risultato conseguito, augurandole di essere una presidente "illuminata" e "forte".

"Abbiamo perso e me ne assumo le responsabilità" ha aggiunto ringraziando chi ha creduto in questo progetto "che non finisce qui, ma che vogliamo lasciare in eredità a chi governerà".