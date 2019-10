VIDEO Elezioni regionali Umbria, Zingaretti a Perugia: "Corriamo per vincere, Bianconi candidatura che nasce qui, la migliore"

Il segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti, a Ponte San Giovanni per sostenere la candidatura di Vincenzo Bianconi alla presidenza della Regione. e la lista dei democratici che appoggiano l'ex presidente di Federalberghi. In un palazzetto affollato, è riecheggiata più volta la parola "orgoglio", di un partito che, dopo il caos concorsi all'Azienda ospedaliera, rischiava di essere spacciato e che avrebbe corso, ha sottolineato il segretario, per rappresentanza e non per convinzione, ha saputo rialsarsi con "umilità" e lavorare sul territorio e sulle persone. Arrivando a una candidatura condivisa che, ha sottolinao ZIngaretti, "è la migliore per l'Umbria.