VIDEO Elezioni regionali, Salvini torna in Umbria: "Questa volta si vince, candidato, liste e programma giusti"

Il leader della Lega, Matteo Salvini, in visita in Umbria al fianco della candidata alla presidenza della Regione, Donatella Tesei. Un candidato giusto, dice Salvini, come le persone in lista e il programma. L'ex ministro dell'Interno ha concluso la sua visita in Umbria, una settimana dopo la partecipazione alla festa provinciale del Carroccio a San Gemini, a Rivotorto d'Assisi, location individuata dopo le polemiche scatenate dalla scelta di ospitare la cena nella taverna del rione La Mora della Quintana di Foligno.

Diverse le tappe in giornata per la candidata e per l'ex vicepremier, che sono intervenuti anche a Spello e Cannara. Cena affollata di sostenitori e alla presenza di parlamentari umbri e dell'onorevole Barbara Saltamartini.