VIDEO Elezioni, Salvini in visita al Bellocchio: "Degrado inaccettabile, bisogna far rispettare le leggi"

Matteo Salvini ha incontrato i comitati dei residenti della zona del Bellocchio, visitando in parte gli edifici dell'Ottagono e soffermandosi all'interno del centro. Ha raccolto le istanze dei residenti, convenendo sulla necessità di un intervento duro, "ma nel rispetto della legge". "Serve che vengano fatti rispettare i provvedimenti che sono già in vigore" ha sottolineato, in riferimento ad attività commerciali sospette e affitti non regolari.