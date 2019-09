VIDEO Elezioni regionali, Rubicondi si candida per il Partito comunista: "Riportiamo al centro il lavoro"

Ufficializzata la candidatura a presidente della Region di Rossano Rubicondi per il Partito comunista. L'ex sindacalista si è presentato oggi, 13 settembre, insieme ai compoenti della lista che lo appoggia, alla presenza del segretario Marco Rizzo.

Al centro del programma, le politiche del lavoro "Lavoro che è sempre più dequalificato e senza diritti - ha sottolineato - Bisogna dare supporto per posti di lavori buoni". "SIamo i primi a presentarci perché non abbiamo problemi di poltrone da risolvere" ha sottolineato il segratorio Rizzo, sottolineando come inevitabilmente l'appuntamento elettorale sia il primo test del nuovo governo sul quale non ha risparmiato critiche.