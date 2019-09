VIDEO Elezioni, la campagna elettorale entra nel vivo: a Foligno l'incontro tra Tesei e Bianconi

Primo incontro per i candidati di centrodestra e centrosinistra alle prossime elezioni regionali. Donatella Tesei e Vincenzo Bianconi hanno preso parte al convegno promosso da Confagricoltura a Foligno. All'auditorium San Domenico si è discusso del futuro del settore, in vsita in particolare della futura programmazione delle risorse europee.

All'iniziativa, oltre al presidente regionale dell'associazione, Fabio Rossi e quello nazionale, Massimiliano Giansanti, il presidente della Comissione Agricoltura della Camera, Filippo Gallinella.

Per Tesei, tra le necessità da soddisfare c'è quella di una semplicazione burocratica delle procedure per consentire agli imprenditori di ricevere sostegno in tempi certi e realmente funzionali alla loro attività. Psr più fruibili e tempi certi per i pagamenti, non possiamo più consentire che ci siano agricoltori costretti a rinunciare a finanziamenti perché, in attesa della loro erogazione, accedono a prestiti per anticipare le spese, a cui poi non riescono a stare più dietro.

"Vengono dal mondo delle associazioni, la mia è una battaglia che dura 22 anni, non mi dimentico quello che ho sempre chiesto, ovvero il dialogo con la base, questo è il mio modello e sempre lo sarà" ha commentato Bianconi, commentando la sua partecipazione all'incontro e la risposta positiva all'invito ricevuto. Ipotizzando un futuro esecutivo, propone una call nazionale per reperire una figura di alto profilo tecnico professionale per ricoprire l'incarico in Giunta. Un metodo "nuovo" dice che vale per l'assessoroto all'Agricoltura come per gli altri dicasteri che caratterizzeranno l'eventuale giunta".

E per il futuro esecutivo, anche Tesei ha qualche idea sui nomi, "Li abbiamo, a tempo debito saranno resi noti".