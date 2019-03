Attendere un istante: stiamo caricando il video...

"L'anima ha bisogno di un luogo" è il titolo dello spot realizzato dall'agenzia di comunicazione perugina T&rb group per la campagna nazionale di prevenzione e cura promossa da Assofarm Umbria e Afas Perugia in ocasione della Giornata nazionale, celebrata in tutta Italia con un fiocco lilla.