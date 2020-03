VIDEO - Coronavirus, la Regione cerca risorse proprie a sostegno dell'economia

“Ancora in attesa del decreto, che tarda troppo ad arrivare, una prima bozza che è circolata e alcune osservazioni inviate anche dalla Regione Umbria - scrive l'assessore regionale Michele Fioroni - Noi continuiamo a lavorare, predisponendo un grande piano per il credito, individuando fondi nel bilancio regionale (che dovrebbe venire approvato con una settimana di anticipo la prossima settimana) da supporto dell'economia in complementarietà o in aggiunta, rispetto alle misure che Governo deciderà di mettere in campo. Tante le ansie di piccoli e medi imprenditori, artigiani, commercianti, autonomi e tanti altri, ma l'impegno che faremo di tutti per non lasciarvi soli”.

Sostieni PerugiaToday Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di PerugiaToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo: