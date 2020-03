VIDEO Coronavirus, Gualdo fa il giro del mondo: la sfuriata di Presciutti doppiata in giapponese

Dopo essere finito nella 'hit-parade' di Barbara D'Urso, che ha raccolto gli sfoghi dei sindaci infuriati contro i 'furbetti' delle norme anti-contagio, Massimiliano Presciutti finisce in Giappone. Il primo cittadino di Gualdo Tadino, di recente protagonista di una 'sfuriata' sui social, dove ha inveito contro chi viola le norme adottate dal governo per contrastare la diffusione del coronavirus, compare infatti in un servizio della tv nipponica sulla gestione dell'emergenza sanitaria in Italia. Il suo discorso è stato tradotto nel linguaggio dei segni, corredato anche dai sottotitoli e doppiato in giapponese.

VIDEO Presciutti si sfoga: "Di coronavirus si muore! Ma i furbetti vanno a spasso: siete delle teste di ca**o..."