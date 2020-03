VIDEO "The story of Norman", il regista Nicola Bedont "libera" il suo documentario: sarà visibile a tutti

Anche il cinema si riorganizza ai tempi del coronavirus. Non solo concerti o serate dei clubsui social network. Nicola Bedont, regista del documentario dedicato al Norman, storico live club di Perugia, dal titolo "The story of Norman", ha deciso che oggi "renderò pubblico il documentario nel mio canale youtube alle 22.30 (come l'orario di apertura del locale)".

"So bene - aggiunge - che in questo periodo di emergenza non è la notizia principale però magari proprio per questo posso intrattenere qualcuno nelle proprie abitazioni".