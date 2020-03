VIDEO "Concerto a Sant'Ercolano, invece eccoci qui": il coro Tritonus ai tempi del coronavirus

Il concerto era previsto per il 21 marzo nella chiesa di Sant'Ercolano, a Perugia. La duffusione del coronavirus ha reso impossibile questo evento, come altri centinaia. Il coro Tritonus ha fatto affidamento su connessione e videochiamate per riunirsi virtualmente ed esibirsi in questo modo.

"Avevamo in programma un concerto nella bellissima chiesa di Sant'Ercolano di Perugia, che purtroppo a causa del coronavirus è stato annullato.

Ma la nostra musica non si ferma mai e vogliamo celebrare con voi il sopraggiungere della primavera e la Giornata Europea della Musica Antica con la nostra versione telematica di "Un Cavalier di Spagna", villotta italiana del 1526 di Francesco Patavino".

Un pizzico di serenità da "diffondere in questo momento di difficoltà".