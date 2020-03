VIDEO Coronavirus, "Dove son finiti tutti quanti?": messaggio in musica dei Fast animals and Slow Kids

Sono al secondo video a distanza. Un'esibizione live ognuno dalla propria casa dove, come tutti, aspettano che passi l'emergenza coronavirus. Un'esibizione che vuole essere un invito a rispettare le regole. Se il primo brano era "Non uscirei mai", rivedendo e correggendo appena la loro "Non riuscirei mai", questa volta tocca a Dove sono finiti tutti quanti?, dall'ultimo Animali notturni.

"Alla domanda 'dove son finiti tutti quanti?' la risposta questa volta ce l’abbiamo: sono rimasti a casa, stanno facendo l’unica cosa che possono fare affinché tutto questo finisca il prima possibile e affinché non sia vano il lavoro di coloro che, invece, devono uscire per forza. Speriamo che questa canzone senza coraggio lo infonda a chiunque ne abbia bisogno, in attesa di poterci stringere di nuovo più forte per non sentirci mai più soli.

Un abbraccio,

Daniele Jac Aimo Ale Ale"