VIDEO - L'omaggio in musica dei Rockout a tutti gli operatori sanitari impegnati nell'emergenza

“Wonderwall Casalinga” per la tribute band Oasis dei Rockout, gruppo della valtiberina che proprio ieri avrebbe dovuto nuovamente suonare al Rock Classic di Bruxelles, ma la pandemia ha impedito al gruppo di esibirsi in uno dei migliori club di musica dal vivo della capitale belga.

Il video è dedicato a tutti gli operatori sanitari, lavoratori, forze dell’ordine che sono rimaste e saranno sempre in prima linea durante questo tremendo periodo.