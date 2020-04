VIDEO "Un'altra ancora", i Fast Animals & Slow Kids in versione domestica in attesa di tornare sul palco

Nuovo pezzo a distanza per i perugini Fast Animals & Slow Kids che, ognuno da casa sua, si esibiscono in “Un’altra ancora”.

"E' un pezzo che non abbiamo mai suonato dal vivo, per questo ci è sembrato il candidato ideale al nostro trattamento casalingo - spiegano sulla loro pagina Facebook - Oggi è venerdì e probabilmente in tempi diversi questa sera saremmo saliti su un palco, avremmo alzato il volume degli amplificatori e avremmo dato a questa canzone la veste che più si meritava. Fino a quando non sarà possibile farlo potrete ascoltarla così, tra una chitarra acustica, un contrabbasso e il rumore dell’acqua che riempie il bicchiere".