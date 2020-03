"Covid-19 ed economia, quali conseguenze? Alcune riflessioni e come ci stiamo muovendo. Serve lucidità, capacità di leggere gli scenari e sopratutto, capire cosa deciderà il Governo - dice l'assessore regionale Michele Fioroni - Noi siamo qui, facendo una ricognizione delle risorse e predisponendo tutti gli strumenti possibili in modo da metterli in campo con le modalità più veloci possibili una volta emanato il decreto del Governo".