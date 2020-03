VIDEO Coronavirus, "Lascia che io pianga", l'Orchesta da Camera di Perugia a chi soffre e a chi è in prima linea

Dopo aver suonato la speranza – "insieme ma ognuno a casa propria" – con “Là ci darem la mano” dal Don Giovanni di Mozart, l'Orchestra da Camera di Perugia "manda un abbraccio (in musica) a tutti gli italiani che in questo momento stanno soffrendo". Il Quartetto Misto (archi/fiati) ha eseguito l'aria “Lascia che io pianga”, dall'opera Rinaldo di Georg Friedrich Händel.

Un commosso omaggio alle vittime - scrive nella "dedica" l'Orchestra - a chi sta soffrendo e a chi lotta in prima linea per sconfiggere il coronavirus, senza perdere la speranza:

“Lascia ch'io pianga

mia cruda sorte,

e che sospiri

la libertà”.