VIDEO Coronavirus, un cortometraggio "fatto in casa" per raccontare l'emergenza

Un video fatto in casa nel senso più stretto delle parole per raccontare l'isolamento sociale necessario a superare l'emergenza covid-19. Il titolo è "Lockdown", l'autore è Matteo Cuccini di Perugia.

"L'ho scritto, diretto e girato nella mia casa, e nel mio giardino, usando semplici strumenti e tutto quello che potevo aveve a disposizione. Lockdown è un esperimento amatoriale che ho concepito e realizzato per raccontare il mio punto di vista, i miei sentimenti e le mie sensazioni sulla pandemia di Coronavirus e il suo impatto sulla nostra società e i nostri stili di vita".

Sul suo canale You Tube, inoltre, ha creato una sezione "in cui mi piacerebbe condividere e raccogliere i video di chiunque altro (da qualsiasi angolo del mondo) si fosse cimentato in un simile progetto a testimonianza e libera interpretazione di questo brutto momento per l'intera umanità".