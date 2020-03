VIDEO Perugia, Falcinelli telefona al signor Lino: "Diego, tocca segna' un po' più. Io ci credo ancora"

Un'altra telefonata a sorpresa del Perugia a uno dei tranti tifosi in quarantena per l'emergenza coronavirus. Dopo Vicario, Santopadre e Cosmi stavolta è il perugino Diego Falcinelli a comporre il numero: "Pronto, signor Lino? Sono Falcinelli, Diego, l'attaccante”. Emozionato il tifoso dà del voi al grifone: "Ah, allora siamo paesani. Io sono di Valfabbrica, ci avete giocato a Valfabbrica qualche volta?”. Falcinelli sorride e risponde: "Sì, da piccolo qualche volta ho giocato dei torni lì”. Il signor Lino si compiace "“E infatti mi ricordavo il nome" e poi pungola l'attaccante: "Eh Diego, Diego: quest'anno tocca segna' un po' più. Ma dalle parti nostre si dice che 'il sacco tiene tanto al dritto e tanto al rovescio'. Allora nel futuro si rovescerà la situazione e si segna". Falcinelli ride e promette: "Speriamo di riprendere il prima possibile e iniziare a fare i gol e che ci portino ai playoff". Un sogno che il signor Lino non ha smesso di coltivare: "Io un po' di speranza ce l'ho ancora, perché le squadre sono tutte lì attaccate. Se azzeccate due o tre partite si passa in avanti". Poi i saluti: "Vi ringrazio per la telefonata - chiude emozionato il tifoso biancorosso -, ci rincuora un po in questo momento. Speriamo che finisca presto".

