VIDEO Perugia, Melchiorri si emoziona al telefono con un tifoso: "È un onore giocare per lei"

"Buongiorno, sono Federico Melchiorri del Perugia calcio". Inizia così la telefonata a sorpresa dell'attaccante del Grifo a un tifoso che chiede subito: "State tutti bene? Ci mancate". L'attaccante quasi si emoziona e risponde: "Noi tutti bene, speriamo di riprendere la nostra cavalcata presto. Ma lei da quanto è abbonato?". Melchiorri quasi non ci crede quando il tifoso spiega che ha abbonato dal 1966 e che le prime partite del Perugia le ha viste nel 1958 con la squadra in QUarta Serie: "Amazza! - è l'spressione stupita e colorita di Melchiorri -. È un bel po' di tempo, posso solo farle i complimenti per questa passione. È un onore giocare in questa squadra anche per lei. Mi ha fatto piacere sentirla e spero di rivederla presto allo stadio. Mi raccomando, stia a casa e si faccia forza".

