VIDEO Corecom, attività e numeri del 2017: 1,2 milioni restituiti ai cittadini, cyber-bullismo e aiuto all'Umbria terremotata

Un milione e 200mila euro restituiti agli umbri dal Corecom tramite istanze per contenziosi con operatori di telefonia e pay Tv, la prima ricerca in Umbria sul fenomeno del cyberbullismo e il progetto Tv di comunità per mantenere alta l’attenzione sulle zone dell’Umbria colpite dall’ultimo terremoto: sono le principali risultanze delle attività svolte dal Corecom Umbria nel 2017, illustrate stamani in una conferenza stampa che si è tenuta a Palazzo Cesaroni e a cui hanno preso parte il presidente del Corecom Marco Mazzoni, i consiglieri Maria Mazzoli e Stefania Severi, il commissario dell’AgCom Mario Morcellini e la presidente dell’Assemblea legislativa Donatella Porzi.