VIDEO Perugia, la consulta dei commercianti: "I perugini devono riscoprire le attività del centro storico"

Oggi si è tenuta alla Sala della Vaccara la consulta del Consorzio Perugia in Centro: "Con il comune stiamo lavorando per facilitare l'accesso in centro storico, ma i perugini devono riscoprire il cuore della città"