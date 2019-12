VIDEO Regione Umbria, iniziata l'undicesima legislatura. Per l'elezione del presidente serve una nuova votazione

L'undicesima legislatura del consiglio regionale dell'Umbria è iniziata ufficialmente. Oggi, lunedì 2 dicembre, la prima seduta dell'assemblea legislativa regionale. Nuovi equilibri e una nuova geografia politica sugli scranni di palazzo Cesaroni, dove, per la prima volta nella storia, le ultime elezioni hanno indicato una maggioranza di centrodestra.

Rinviata alla votazione di domani, martedì 3 dicembre, l'elezione del presidente dell'Assemblea. Il candidato, Marco Squarta di Fratelli d'Italia, infatti, nelle prime tre votazioni ha ottenuto 13 voti, non sufficienti per raggiungere il quorum necessario per l'elezione diretta. Proclamazione rinviata al voto di martedì.