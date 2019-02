VIDEO Volontariato, il Comune di Perugia premia le associazioni e i suoi protagonisti

Ventisette associazioni di volontariato che operano in diversi ambiti del terzo settore sono state accolte oggi, 26 febbraio, alla sala dei Notari per il momento conclusivo dell'iniziativa voluta dal Comune di Perugia per premiare, attraverso un volontario, tutte le realtà che hanno candidato un loro rappresentante, ritenuto particolarmente meritevole di un riconoscimento.

Tra loro, sono state individuate alcune storie "simbolo" che sono state raccontate nel corso dell'iniziativa alla presenza del sindaco Andrea Romizi e degli assessori Edi Cicchi e Dramane Waguè.