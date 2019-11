VIDEO I segreti del cioccolato da bere e da mangiare con il maestro cioccolatiere Alberto Farinelli e il mixologist Flavio Angiolillo

Tutti i segreti del cioccolato da scoprire con Programma Nero, masterclass che approfondisce la degustazione del cibo degli dei con ingredienti a volte anche in aspettati.

Cioccolato-Cocktail è il focus afrontato dal maestro Alberto Farinelli della Scuola del Cioccolato Perugina e Flavio Angiolillo, famoso mixologist e proprietario di 5 tra i locali più cool di Milano, tra cui il “Mag Café” e “1930”, quest’ultimo entrato nella celebre classifca World’s 50 Best Bars.

Flavio Angiolillo ha inoltre ideato 2 cocktail inediti in cui il cioccolato fondente è previsto sia in abbinamento che come ingrediente. Sono “Naviglio in Galleria” e “Nero Fondente”.