VIDEO Marco Bocci in versione Terence Hill gioca a fare Trinità

"Oggi io e il mio grande amicopeppino mazzotta lavoriamo così. Cosa vi ricorda....?" chiede scherzando ai suoi fan Marco Bocci in un post sul suo profilo Instagram. Una scena mitica, rimasta nell'immaginario collettivo degli amanti del cinema ma anche di chi sul grande schermo ci va per professione come l'attore umbrio. Ecco così che Bocci sul set di 'Bastardi a mano armata', thriller diretto da Gabriele Albanesi di cui sono iniziate nei giorni scorsi le riprese a Fiumicino, si è divertito a indossare i panni di Terence Hill e insieme al suo collega e amico Peppino Mazzotta ha giocato a fare Trinità...