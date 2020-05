VIDEO - Lo spettacolo dell'alba dal monte Vettore e Castelluccio di Norcia in timelapse

"Scenari Digitali srl", startup innovativa di Foligno, che opera nel settore dell'information technology con sistemi webcam stand alone in ambienti montani, ha pubblicato il timelapse di Castelluccio di Norcia aprile 2020 #andrà tutto bene, ripreso dalla webcam di Castelluccio 1.452 metri sul livello del mare nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, attivata lo scorso giugno grazie ad una campagna di crowdfunding.

Il paese mostra ancora evidenti le ferite del sisma del 2016, in questi giorni di quarantena la gente dell'Appennino è nuovamente messa a dura prova, dopo i sussulti della terra ecco una nuova emergenza; con questo filmato vogliamo condividere le suggestive albe del monte Vettore, ma ricordare a tutti che questi territori devono ancora essere ricostruiti e non devono essere dimenticati. Siamo vicini alla gente dell'Appennino, che sta vivendo questo periodo di quarantena in condizioni di disagio, ancora senza le proprie case.