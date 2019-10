VIDEO "Mancano le maestre, il disservizio danneggia bambini ed educatrici", protestano i genitori del Tiglio di Perugia

Protestano le famiglie dei bambini che frequentano la scuola comunale "Il Tiglio" di Perugia: personale insufficiente, assenze per malattia e un servizio che viene ridotto perché non può essere svolto a pieno, ma male comunicato. Oggi l'incontro con il vicesindaco Gianuca Tuteri, con delega alla scuola e alle politiche per l'infanzia, e con l'assessore al Personale, Luca Merli, per chiedere di trovare una soluzione alla mancanza cronica di organico e ai disagi che si ripetono da tempo.

"Non ce l'abbiamo con le maestre - hanno spiegato i genitori - che fanno ben oltre il loro dovere, ma con un'organizzazione che dimostra evidenti carenze. Impensabile che l'assenza di un'educatrice, per un infortunio sul lavoro tra l'altro, precluda l'efficienza del servizio".

I due rappresentanti della Giunta, rivolgendo le scuse dell'amministrazione alle famiglie, hanno evidenziato l'eccezionalità della situazione, 11 assenze per malattia contemporaneamente, ma anche l'impegno del Comune a porre rimedio alla carenze, con 18 assunzioni a fronte di 6 uscite, nonostante i limiti di legge e la riduzione del personale molto sensibile negli ultimi anni che sta rendendo necessaria una riorganizzazione complessiva degli organici dell'amministrazione pubblica.