Era finito in una vasca di contenimento piena d'acqua e non riusciva ad uscire. Lo hanno salvato i vigli del fuoco, intervenuti intorno alle 13.20 a San Valentino della Collina di Marsciano. Impossibile stabilire da quanto tempo si trovasse nell'acqua gelida per via delle rigide temperature di queste ultime ore. Il cane è stato soccorso, tenuto al caldo e, non appena ha potuto, è subito tornato di gran carriera dal suo padrone.



