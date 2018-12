VIDEO La denuncia del consigliere comunale: "Guardatelo, si infila dentro al Presepe. Serve tolleranza zero"

La denuncia via Facebook del consigliere comunale di Perugia Giacomo Cagnoli. Scrive l'esponente di Forza Italia a Palazzo dei Priori: "Si vede, quella che qualcuno definirebbe una “risorsa”, infilata in mezzo al presepe sotto le logge della Cattedrale in piazza IV Novembre a Perugia". E ancora: "Si può ridere e scherzare in molti modi, fare ironia con meme più o meno discutibili, ma questi sono comportamenti inaccettabili. Questo non è un problema di sicurezza, è un enorme problema di educazione sociale e rispetto nei confronti di tutta la nostra comunità cattolica Perugina e non solo. Lungi da me fare il Salviniano, perché questo riesce bene a lui, ma difronte a queste persone serve Tolleranza zero".