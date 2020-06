VIDEO Assisi, Gianni Morandi e Carlo Conti "Con il cuore" oltre l'emergenza coronavirus

È stata presentato, nella sala stampa del Sacro Convento di Assisi, l’evento di solidarietà “Con il Cuore, nel nome di Francesco” che si terrà domani alle 20.35 in diretta su Rai1.

Sarà Gianni Morandi l'ospite principale della maratona di solidarietà dei frati del Sacro Convento di Assisi per i poveri del nostro Paese. Quest'anno verranno aiutate le mense francescane in Italia e le famiglie colpite economicamente dal coronavirus. Carlo Conti condurrà, in diretta dal sagrato della Basilica

Superiore di San Francesco di;Assisi, l'evento benefico che da 18 anni aiuta e sostiene chi soffre e chi si trova in difficoltà.

All’incontro hanno partecipato, tra gli altri: il direttore di Rai1, Stefano Coletta, il Custode del Sacro Convento di Assisi, padre Mauro Gambetti. L’incontro, moderato dal direttore della Sala Stampa, padre Enzo Fortunato, è stato aperto dal saluto del vicedirettore di Rai 1, Maria Teresa Fiore, e del direttore Generale dell’Istituto per il Credito Sportivo, Paolo D’Alessio.