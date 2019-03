VIDEO Borgo Antichi Orti, il monastero benedettino abbandonato rinasce con Andrea Ranocchia

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Un monastero benedettino del Quattrocento, da anni abbandonato e diventato un rudere. Ora completamente ristrutturato e trasformato in una struttura ricettiva che coglie dal passato per portare nel presente i sapori e i segreti di un tempo, nel rispetto della tradizione. Questo è Borgo Antichi sapori verranno ricreati gli antichi hortuli per la coltivazione di erbe aromatiche con annessa fattoria didattica, gli orti per la produzione di ortaggi e verdure, un parco bio conservativo.

Proprio sotto al Sacro Convento di Assisi, alla rinascita dell'ex monastero ha contribuito Andrea Ranocchia, calcaitore dell'Inter, assisiate di nascita, e deciso a investire nella sua città. Ai fornelli, chef Enea Barbanera. Le interviste