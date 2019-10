VIDEO Cercatore di funghi disperso nel bosco, ritrovato dopo una notte di ricerche

Ritrovato l'anziano scomparso nel tardo pomeriggio dell'11 ottobre a San Marino, a poca distanza dalla frazione perugina di San Marco. L'uomo è stato individuato nella mattinata di sabato 12, grazie a un altro cercatore di funghi che lo ha incrociato nel bosco e lo ha aiu tato a chiamare i soccorsi. Che per tutta la notte hanno proseguito la ricerca, anche con l'utilizzo di droni attrezzati per filmare a infrarossi. I vigili del fuoco hanno potuto quindi provvedre a recuperarlo con l'elicottero e affidarlo al personale medico per gli accertamenti del caso.

La disavventura ha avuto un lieto fine, l'uomo è in buone condizioni