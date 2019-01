Andy Warhol in the City è pronta ad aprire i battenti. La presentazione della mostra, oggi 22 gennaio, alla Galleria del Barton Park dove è allestita un'esposizione collaterale all'evento, con opere del maestro della pop art che interagiscono con quelle di artisti emergenti umbri e non solo.

Tanti gli eventi collaterali all'esposizione che torna a Perugia dopo dieci anni. Le opere saranno visitabili al Centro camerale "Alessi" di via Mazzini dal 26 gennaio al 17 marzo.