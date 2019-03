VIDEO Andrea Paris conquista il secondo posto di Italia's Got Talent, il suo omaggio al vincitore

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Andrea Paris, il prestigiattore di Foligno, è il secondo classificato dell'ultima edizione di Italia's Got Talent. L'abile mago umbro ha impressionato per la sua grande abilità, salita alla ribalta grazie al programma televisivo che ha confermato le doti di un vero e proprio talento, molto amato per gli incredibili trucchi, ma anche per la simpatia. Simpatia che è tutta nell'omaggio ad Antonio Sorgentone, il pianista che si è clasificato al primo posto. Il video direttamente dalla pagina Facebook di Andrea Paris.