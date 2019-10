VIDEO Linate e Rotterdam, i nuovi voli per l'aeroporto di Perugia puntano a 50mila arrivi

Milano Linate dal 27 ottobre, Rotterdam dal 18 aprile. Il primo con cadenza giornaliera, il secondo il mercoledì e il sabato fino a ottobre 2020. Con un incremento dell'incoming stimato in 50mila viaggiatori. Sase e Sviluppumbria presentano i nuovi voli dell'Aeroporto internazionale San Francesco. “Molto atteso” quello di Linate, ha confermato il presidente di Sase, Ernesto Cesaretti, sottolineando la natura business di questa tratta, ma anche le potenzialità di collegamento con il resto d'Europa. Di inclinazione più marcatamente turistica il volo per Rotterdam, a fronte in particolare della importante presenza di visitatori olandesi e belgi in Umbria.

L'incontro di oggi è stato anche l'occasione per fare il punto sull'accademia di volo in via di realizzazione a Sant'Egidio. Progetto ambizioso e di grande portata, per il quale il nodo sembra essere la durata di concessione dell'Enac.