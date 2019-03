VIDEO Perugia-Ancona, la rivolta dei lavoratori:"Chi lavora non viene mai pagato, vogliamo quello che ci spetta"

Fallimenti, aziende che vantano crediti importanti e rischiano il collasso per un'opera finanziata che non si trova il modo di completare. Oggi la protesta delle aziende impegnate nei lavori di realizzazione dell'opera strategica di collegamento tra Perugia e Ancona.

L'intervista al direttore dell'Ance Umbria, Walter Ceccarini: "Opera bloccato per 20/30 milioni che le nostre aziende vantano per lavori fatti e non vengono pagate. Situazione paradossale, chiediamo solo di finire i lavori".