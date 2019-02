VIDEO Cuori, cori e striscioni per Fedez al Quasar di Corciano: in centinaia per applaudire il rapper

Fedez fa il pieno al Quasar di Corciano. In centinaia hanno atteso l'arrivo del rapper per una foto e un autografo sulla copertina del nuovo disco, Paranoia Airlines, uscito dieci giorni fa e già in grado di frantumare record e già disco di platino.

Alle 17 in punto Fedez è salito sul palco, dando il via al rito del firma copie, con giovani e giovanissimi fans in attesa, in alcuni casi, anche dal primissimo pomeriggio. Cuoricini e striscioni per l'amatissimo rapper accolto dal pubblico che cantava in coro le sue canzoni tra gli scatti dei telefonini e dirette, immancabili quando si parla di un personaggio così attento anche alla componente social.