“un’occasione unica, come te”: per tre giorni sconti speciali per tutte le donne, speciale Festa della Mimosa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PerugiaToday

Audace, enigmatica, divertente, intuitiva, passionale e ironica. Ogni donna è speciale a suo modo e unica proprio come uno tra gli accessori indispensabili per essere trendy e sentirsi sempre a proprio agio: gli occhiali da sole. Un must have da portare con sé in ogni occasione: in ufficio, al parco con i bambini, per un aperitivo con gli amici e perfino durante le giornate di pioggia, perché il sole può sorprendere e spuntare fuori da un momento all’altro. Per festeggiare tutte le sue clienti, ma non solo, GrandVision ha pensato ad un’iniziativa speciale in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Dal 7 al 10 marzo in tutti i punti vendita GrandVision è possibile scegliere tra un’ampia selezione di montature di occhiali da sole delle migliori marche, eccezionalmente scontate del 30%. Un’occasione imperdibile per scegliere l’occhiale da sole perfetto adatto al proprio stile e per far sentire speciale ogni donna, unica come te!