"Zitto e nota": Marco Fratini, il nuotatore dei record, compie l'impresa anche al Trasimeno

Marco Fratini compie un’altra impresa, dopo il record Master della 24 ore in piscina, ha fatto il giro del lago Trasimeno.

L’atleta perugino, in forza all’Amatori Nuoto Perugia, ha nuotato 12 ore e 20 per percorrere i 35 km previsti sulla carta, che invece sono aumementati inevitabilmente di almeno uno, per rotte sbagliate dovute a vento e correnti.

“Ce l’abbiamo fatta - afferma Fratini - Grazie a tutti. Allo Staff tecnico, il coach Stefano Cindy Candidoni, la psicoterapeuta Anna Frascella, la nutrizionista Aurora Amato, e la massiofisioterapita Cristina Amato, a quello organizzativo, agli amici che hanno preparato degli approdi perfetti, e in questo caso, un ringraziamento particolare a Triathlon camp Perugia e Bar Cannuccia.

Non vanno certo dimenticati i miei immensi compagni di squadra che senza di loro non ci sarei mai riuscito - aggiunge ancora l'atleta dei record - Tutto e tutti perfetti. Una torta del resto vieni insuperabile se si usano ottimi ingredienti assemblati alla perfezione con armonia. Grazie!”