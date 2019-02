"Quando vado in battuta, anche se ho fatto 7 errori, non ho paura di provare un’altra volta": Wilfred Leon si racconta a Dazn

Un elefante alla caccia della CEV Champions League con la @SIRVolleyPG 🐘😎

Wilfredo León si racconta ad Andrea Zorzi 🔝🏐



Guarda l'intervista completa su #DAZN ▶️ https://t.co/GjVZdWueH3 pic.twitter.com/iRZ7eZccqo - DAZN Italia (@DAZN_IT) 27 febbraio 2019

In vista della sesta giornata di CEV Champions League di questa sera Wilfred Leon della Sir Colussi Sicoma Perugia si racconta in un'intervista a DAZN:

"Quando le cose vanno male bisogna stare molto rilassati, anche se il mondo sta per cadere io devo stare tranquillo.

Io sono di Santiago de Cuba ed e’ li che ho iniziato a giocare a pallavolo. Ricordo che il mio allenatore mi disse che avevo forza e una buona rincorsa che dovevo solo migliorare il lancio. Da quel momento ho iniziato a specializzarmi sulla battuta. Mi allenavo con compagni più grandi di 2/3 anni in più, a volte anche 5, non c’erano altre alternative per allenarsi. Per quello sono sempre stato avanti."