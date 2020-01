Volley Superlega, Verona-Perugia 2-3: la Sir Safety la strappa al tie break

CALZEDONIA VERONA - SIR SAFETY CONAD PERUGIA 2-3

Parziali: 16-25, 27-25, 25-18, 18-25, 10-15

CALZEDONIA VERONA: Spirito 1, Boyer 19, Solè 12, Cester 5, Asparuhov 10, Muagututia 15, Bonami (libero), Marretta, Chavers 1, Kluth, Aguenier. N.e.: Birarelli, Franciskovic, Donati (libero). All. Stoytchev, vice all. Simoni.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: De Cecco 2, Atanasijevic 16, Podrascanin 8, Ricci 11, Leon 20, Lanza 20, Colaci (libero), Zhukouski, Plotnytskyi, Russo, Piccinelli, Taht. N.e.: Hoogendoorn, Biglino (libero). All. Heynen, vice all Fontana.

Arbitri: Armando Simbari - Gianluca Cappello

LE CIFRE – VERONA: 20 b.s., 7 ace, 42% ric. pos., 15% ric. prf., 45% att., 4 muri. PERUGIA: 19 b.s., 6 ace, 44% ric. pos., 17% ric. prf., 53% att., 7 muri.

Montagne russe a Verona per la Sir Safety Coand Perugia che, dopo due ore abbondanti di gioco, espugna al tie break il campo della Calzedonia tornando a casa con due punti importanti per la propria classifica.

La pausa natalizia fa perdere un po’ di ritmo ai Block Devils che mancano a tratti in continuità nella costruzione del gioco. Ma i ragazzi, sotto 2-1 nel conto dei set, tirano fuori orgoglio, attributi e voglia di vincere capovolgendo la situazione e chiudendo al quinto parziale con l’ace di Ricci.

Prima un match a più facce. Bellissima quella di Perugia nel primo set con la fase break che funziona al meglio e con pochissimi errori diretti. In calo quella del secondo e terzo con i bianconeri che diventano fallosi (11 errori gratuiti in entrambi i set) e con Verona che cresce trascinata da Boyer e Solè.

Heynen in avvio di quarta frazione scuote i Block Devils che reagiscono al meglio, limitando nuovamente gli errori e ritrovando continuità al servizio e soprattutto nella correlazione muro difesa con Leon ed un ottimo Lanza che finalizzano in contrattacco. Nel tie break lo strappo lo dà l’asso cubano-polacco che infila tre attacchi vincenti di seguito dal 5-5 al 5-8. È il break decisivo perché Perugia mantiene il vantaggio fino in fondo con un cambiopalla infallibile.

Sono proprio Leon e Lanza i migliori realizzatori nella metà campo bianconera. 20 punti a testa per i martelli umbri con Lanza (70% in attacco) che infila anche 4 ace mentre Leon chiude con 4 muri vincenti. Doppia cifra anche per Atanasijevic (16 palloni a terra), bene il gioco al centro con Ricci e Podrascanin, mentre riprende il 2020 come aveva chiuso il 2019 un super Colaci in seconda linea, dando solidità in ricezione (60% di positiva) e tirando su tutto in difesa.

Per Perugia un rientro comunque positivo in Superlega ed all’orizzonte due incontri casalinghi ravvicinati e consecutivi con il match di domenica con Monza per la terza di campionato e quello di mercoledì con Padova per l’importantissimo quarto di finale di Coppa Italia.