Volley Superlega, la Sir Safety Perugia scalda i motori: allenamento e amichevole con l’Emma Villas Aubay Siena

Prosegue l’avvicinamento della Sir Safety Conad Perugia verso l’inizio della Superlega. E prosegue quindi di pari passo la preparazione per gli atleti bianconeri al PalaBarton, almeno per quelli non impegnati in nazionale.

Doppia seduta anche oggi per gli uomini del presidente Sirci con lavoro fisico e di tecnica individuale stamattina ed allenamento tecnico con alcuni ragazzi della serie B in programma oggi pomeriggio. Allenamento che vedrà Ricci, Piccinelli e Zhukouski provare alcuni automatismi e dare un po’ di continuità, per quanto possibile, al gioco di squadra.

Proprio in quest’ottica arriva il primo test amichevole per la squadra allenata in questa fase da Carmine Fontana. Domani pomeriggio infatti, con inizio alle ore 17:00, i Block Devils scenderanno in campo al PalaBarton per la prima volta contro un avversario svolgendo un allenamento congiunto con l’Emma Villas Aubay Siena, formazione di rango della serie A2.

Per l’occasione, oltre ai tre atleti a Perugia da agosto, Fontana dovrebbe disporre di Taht (arrivato in tarda mattinata a Perugia) ed Hoogendoorn (che dovrebbe giungere domani), in forse per il test amichevole l’altro nuovo arrivo De Cecco (pure lui previsto per domani). Per il resto, a coadiuvare il gruppo, vari innesti dalla serie B che forniranno ancora un aiuto prezioso.

Zhukouski-Hoogendoorn, Bucciarelli-Ricci, Taht-Lucarelli, Piccinelli. Dovrebbero essere questi i “sette” che giocheranno domani con lo staff bianconero che, ben conscio di tutte le difficoltà di amalgama e di mancanza di ritmo che ci saranno, cerca dal test soprattutto le prime risposte sui fondamentali tecnici e sulle poche situazioni di gioco provate finora.

Molto più rodata sarà Siena di coach Graziosi. Già due le amichevoli (contro Sora e Santa Croce) disputate dai toscani con il presidente Bisogno che ha allestito un roster di altissimo livello per la serie A2 con l’obiettivo di tornare subito a calcare i taraflex della Superlega.

Test dunque assolutamente probante per i Block Devils con Siena che dovrebbe presentare inizialmente la diagonale composta dall’esperto Falaschi e dal braccio mancino di Romanò, l’ex bianconero Zamagni in coppia con Smiriglia al centro, l’altro ex bianconero Maruotti ed uno tra Milan e Mariano in banda con l’ex Piacenza e Vibo Davide Marra nel ruolo di libero.