Superlega, Sir Safety a Verona. Ricci: "Fondamentale cominciare il 2020 con il piede giusto"

L'avventura in Superlega per la Sir Safety Conad Perugia sta per ricominciare. Riprende il campionato e i Block Devils sono attesi a Verona contro la Calzedonia. Sifda cruciale per difendere il secondo posto provvisorio in classifica.

Prosegue a vele spiegate la preparazione al match per i ragazzi di coach Heynen che lavoreranno al PalaBarton oggi, 14 gennaio, per una doppia seduta e domattina, 15 gennaio, per l’ultimo allenamento tecnico prima della partenza per Verona. Poi giovedì mattina rifinitura all’Agsm Forum dopo la quale, con ogni probabilità, l’allenatore belga scioglierà gli ultimi dubbi di formazione.

Tutti a disposizione i Block Devils e dunque ampia scelta per Heynen che valuterà la condizione generale dei ragazzi e lo stato di Atanasijevic e Podrascanin rientrati ieri in gruppo dopo le qualificazioni olimpiche.

Tra i giocatori disponibili anche Fabio Ricci. Il centrale romagnolo ha ripreso durante la pausa condizione e ritmo di gioco dopo lo stop nel girone d’andata per l’infortunio alla mano e non vede l’ora di scendere in campo.

“Finalmente, dopo tanto lavoro in palestra, torniamo in campo per i tre punti - dice Ricci - E per noi c’è l’ostica trasferta di Verona contro un avversario forte e temibile e in un palazzetto difficile per tutti. Abbiamo chiuso lo scorso anno con un filotto importante di vittorie ed il nostro obiettivo è proseguire nella striscia positiva e cominciare il 2020 con il piede giusto. Sarà dura, ma vogliamo tornare a Perugia con l’intera posta in palio”.