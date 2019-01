Volley Superlega, la Sir Safety si mangia la Tonno Callipo: Vibo Valentia schiacciata 3-0

Che bella Perugia. La Sir Safety Conad dà spettacolo al PalaBarton, sconfigge con un perentorio 3-0 la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, incamera la sedicesima vittoria stagionale in campionato e resta al comando della classifica di Superlega.

Si spellano le mani i tremiladuecento e più saliti a Pian di Massiano. Lo fanno soddisfatti perché i Block Devils sciorinano una prestazione eccellente, concreta, determinata, fatta di qualità nei fondamentali e di pressione costante. Tre set fotocopia con Perugia sempre a condurre le danze e con Vibo che non è riuscita a tenere il passo, faticando soprattutto in cambio palla e portando in doppia cifra il solo opposto Al Hachdadi (12 punti).

Tutt’altra musica nella metà campo di Perugia con De Cecco, Mvp, strepitoso direttore d’orchestra ed autore di giocate di rara classe, a guidare un attacco super (56% di squadra) con i tre tenori di palla alta Atanasijevic, Leon e Lanza (rispettivamente a segno 13, 12 ed 8 volte) tutti intorno al 60% in attacco e con Ricci (8 punti) eccellente in primo tempo (86%) ed autore di 2 muri punto. Solita prova di spessore di Colaci in seconda linea e spazio anche per gli altri componenti della rosa con menzione per i buoni ingressi di Hoogendoorn e del solito Della Lunga.

Soddisfazione a fine gara di coach Bernardi e di tutto l’entourage bianconero che si prepara ora a quindici giorni di fuoco e fondamentali per il proseguo della stagione. Si comincia mercoledì sera, per la terza di fila al PalaBarton. Arriva il Tours Vb per la quarta giornata della Pool E di Champions League con in palio un pezzettino di qualificazione ai quarti di finale. Altro match duro, altro match da affrontare al 100%.