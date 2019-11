Volley Superlega, la Sir Safety Perugia nella tana dell'Itas Trentino. Atanasijevic: "Sarà un big match"

“A Trento sarà un big match". Parola dell’opposto della Sir Safety Conad Perugia Aleksandar Atanasijevic a due giorni dalla grande sfida di domenica contro l’Itas Trentino per l’anticipo della tredicesima giornata di Superlega.

E ancora: "Abbiamo già giocato altre partite di grande livello quest’anno ed abbiamo dimostrato di saper giocare certi tipi di gare, sappiamo quando dover spingere sull’acceleratore. Andiamo ad affrontare una squadra molto forte e magari questa sfida non arriva nel nostro miglior momento, ma sono fiducioso e positivo per domenica perché stiamo migliorando giorno dopo giorno. Certamente sarà un bel test - sottolinea l'opposto della Sir - , Trento è una formazione difficile da affrontare, molto brava in difesa e che sbaglia poco. Il nostro punto di forza era battere ed attaccare a mille e questo contro Trento diventa difficile da mettere in pratica, ma ora con il nuovo sistema di gioco sappiamo di poter andare là a vincere".

La mano del nuovo coach della Sir Safety Perugia comincia a farsi vedere: "È completamente diverso rispetto a quello dello scorso anno - spiega Aleksandar Atanasijevic - . Quest’anno stiamo cercando di migliorare in difesa, tirare su più palloni del nostro avversario e poi lavorare bene in contrattacco. Ci vuole ancora un po’ di tempo, non importa quanti ace facciamo, lavoriamo duro e so che siamo sulla strada giusta. A che livello siamo? Credo già ad alto livello, al momento siamo la sola squadra che ha vinto un trofeo. Civitanova la scorsa stagione ha chiuso terza ed in una settimana ha vinto scudetto e Champions, dimostrando che non è importante arrivare ai playoff da primi o secondi o terzi, ma che è importante arrivarci pronti".

Poi un passaggio sul suo stato di forma: "Sicuramente è sempre bello rientrare in campo dopo qualche settimana. Non è facile stare fuori e guardare le partite. I miei compagni sono stati bravissimi e complimenti soprattutto ad Hoogendoorn che ha fatto benissimo durante la mia assenza. Adesso sto molto meglio, ringrazio lo staff medico per il lavoro fatto, domenica a Trento sarò al massimo". L’Itas Trentino è avvisata.