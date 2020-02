Volley Superlega, Perugia-Piacenza: le probabili formazioni

Torna tra le mura amiche del PalaBarton la Sir Safety Conad Perugia. Dopo il blitz esterno infrasettimanale a Vibo, i Block Devils affrontano domani la Gas Sales Piacenza, incontro valido per settima di ritorno di Superlega.

Fischio d’inizio alle ore 18:00 con i bianconeri del presidente Sirci che giocano per trovare la loro quattordicesima vittoria consecutiva in campionato e mantenere la prima posizione in classifica in coabitazione con Civitanova agganciata proprio mercoledì.

Seduta tecnica oggi pomeriggio e rifinitura domattina per i ragazzi di Heynen. Tutti a disposizione del tecnico belga che lavorerà sul campo per mettere in pratica gli accorgimenti tecnico-tattici studiati in video dallo staff e che valuterà la condizione dei giocatori per decidere la formazione da mandare in campo inizialmente.

Difficile intuire le intenzioni di Heynen, è possibile ipotizzare il 6+1 che ha chiuso il match a Vibo con De Cecco ed Atanasijevic in diagonale, Podrascanin e Ricci al centro, Lanza e Leon schiacciatori e Colaci a comandare la seconda linea.

Dice proprio Marko Podrascanin alla vigilia del match: “Siamo in una fase della stagione dove ogni partita è importante e così sarà quella di domani contro un avversario di alto livello come Piacenza, una squadra che ha nel roster parecchi atleti di qualità da un punto di vista tecnico e fisico in grado di metterci in difficoltà. Per quello che ci riguarda, il nostro obiettivo è proseguire il nostro percorso e la nostra striscia di risultati positivi che ci ha permesso di risalire in classifica. E poi giochiamo davanti al nostro pubblico e vogliamo regalar loro una bella vittoria”.

Piacenza, reduce dallo stop di giovedì sera nel posticipo della sesta di ritorno a Monza, arriva a Pian di Massiano per cercare punti che sarebbero importantissimi per centrare l’obiettivo playoff (la Gas Sales è attualmente nona in classifica a tre punti proprio dalla zona che dà accesso alla post season). Il tecnico piacentino Gardini dovrebbe confermare la formazione tipo e protagonista anche due giorni fa a Monza con l’argentino Cavanna in regia, l’ex Trento Nelli opposto, la coppia tutta serba formata da Stankovic e Krsmanovic al centro, l’ex bianconero Berger e l’olandese di passaporto italiano Kooy in posto quattro ed il classe ’98 di scuola Padova Scanferla nel ruolo di libero. In panchina tra gli altri il recordman di punti in Superlega “Fox” Fei e gli altri due ex bianconeri Paris e Fanuli.

Lo ha già dimostrato il match di Vibo, in Superlega tutte le partite sono complicate. Piacenza è formazione di alto spessore tecnico con individualità importanti e con un sistema di gioco ben definito soprattutto in fase break a partire da una battuta insidiosa praticamente di tutto il sestetto. Per i Block Devils sarà fondamentale avere il giusto approccio alla gara, dare continuità alla propria correlazione muro-difesa e mettere in campo aggressività e qualità dai nove metri.

PROBABILI FORMAZIONI:

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: De Cecco-Atanasijevic, Podrascanin-Ricci, Leon-Lanza, Colaci libero. All. Heynen.

GAS SALES PIACENZA: Cavanna-Nelli, Stankovic-Krsmanovic, Berger-Kooy, Scarferla libero. All. Gardini.

Arbitri: Andrea Puecher - Roberto Zanussi