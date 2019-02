Volley Superlega, Sir Safety splendida: Castellana Grotte regolata in tre set

Festa doveva essere e festa è stata stasera al PalaBarton. La Sir Safety Conad Perugia regola in tre set la BCC Castellana Grotte nell’ottava di ritorno di Superlega in un palazzetto gremito ed incandescente e conferma il primato in classifica.

Prima e dopo il match la grande protagonista della serata è la Coppa Italia vinta domenica scorsa a Bologna dai Block Devils con tanta gente che ne approfitta per un selfie (bellissima la coreografia tricolore dei Sirmaniaci) e con i ragazzi che alla fine la portano in campo facendole fare il giro d’onore tra gli applausi scrocianti di tutto il pubblico.

In mezzo il match. Un match che Perugia, pur ovviamente non al top dopo un periodo intensissimo per impegni e sforzo emotivo e mentale, gioca comunque con grande testa ed inserendo il turbo nei momenti chiave. Bernardi dà un turno di riposo a Leon inserendo al suo posto Hoag e, come sempre, è tutta la squadra a rispondere presente contro una Castellana Grotte sì ormai condannata alla retrocessione, ma molto orgogliosa e brava nei suoi attaccanti di banda Zingel, Wlodarczyk e Mirzajanpour. Ne esce una gara per due set equilibrata con i padroni di casa che però hanno sempre il guizzo vincente nelle fasi finali. Nel terzo Perugia scappa, Bernardi dà giustamente spazio a tutta la rosa, Castellana prova ancora il recupero arrivando fino al 21-20. Poi è solo Sir con quattro punti in fila che chiudono il match e fanno partire la festa, che è la festa di tutti.

È Atanasijevic l’Mvp del match. 22 i punti dell’opposto serbo con il 62% in attacco, 1 muro e 3 ace. Doppia cifra anche per il connazionale Podrascanin (10 punti e fulmineo in primo tempo) ed altra bella prova del collega di reparto Ricci che chiude con 8 punti (anche 1 ace e 2 muri). 6 palloni vincenti a testa per gli schiacciatori Lanza ed Hoag, mentre ormai non fanno più notizia la solidità di Colaci in seconda linea e la classe cristallina di capitan De Cecco in cabina di regia.

Per i Block Devils arriva ora, finalmente è il caso di dirlo, una settimana senza impegni infrasettimanali. Una settimana utile per recuperare e per lavorare con tranquillità nel quartier generale del PalaBarton in vista dei prossimi impegni e in particolare dell’ostica trasferta di domenica prossima a Monza. C’è il primo posto in classifica da difendere nelle ultime cinque giornate di regular season, c’è la Champions pronta ad entrare nella fase calda, ci saranno i playoff scudetto. Insomma, la strada è ancora lunghissima e Perugia vuole ancora essere protagonista.

IL TABELLINO

SIR SAFETY CONAD PERUGIA - BCC CASTELLANA GROTTE 3-0

Parziali: 25-22, 25-23, 25-20

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: De Cecco 1, Atanasijevic 22, Podrascanin 10, Ricci 8, Hoag 6, Lanza 6, Colaci (libero), Seif, Della Lunga 1, Piccinelli, Galassi, Hoogendoorn. N.e.: Leon. All. Bernardi, vice all Fontana.

BCC CASTELLANA GROTTE: Falaschi 2, Zingel 11, De Togni 6, Scopelliti 4, Mirzajanpour 12, Wlodarczyk 12, Cavaccini (libero), Quartarone, Pace. N.e.: Kruzhkov, Agrusti, Stodzinski Rodrigues. All. Di Pinto, vice all. Barbone.

Arbitri: Massimiliano Giardini - Alessandro Cerra

LE CIFRE – PERUGIA: 11 b.s., 8 ace, 48% ric. pos., 22% ric. prf., 54% att., 5 muri. CASTELLANA GROTTE: 13 b.s., 7 ace, 23% ric. pos., 6% ric. prf., 47% att., 6 muri.