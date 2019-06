Volley Superlega, Bernardi lascia Perugia: "Così ha deciso la società, è un giorno pieno di lacrime"

E' un addio. Lorenzo Bernardi, il condottiero della Sir Safety, lascia Perugia: "Ciao Perugia e sirmaniaci. Da oggi sarò “solo” il primo tifoso di Perugia, urlando da lontano i cori della curva sempre accanto a tutti voi...". E lo annuncia con un post su Facebook. Perché, spiega il coach, "per l’amore che provo per questa città e per voi, splendidi tifosi, ci tenevo ad essere io il primo a darvi il triste annuncio che non potrò essere il condottiero che condurrà la Sir Conad Perugia verso nuovi successi".

Il perché dell'addio, sottolinea Bernardi, è questo: "Così ha deciso la società". E ancora: "Oggi è un giorno pieno di lacrime per me, ma nel mio cuore rimarrà indelebile il calore e l’amore che avete saputo donarmi in questi splendidi e indimenticabili anni. Sempre forza Perugia".